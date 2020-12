Jogo entre Fulham e Tottenham cancelado devido a surto Covid-19

O jogo entre Tottenham e Fulham, relativo à presente jornada da Premier League, terá sido cancelada devido a um surto de Covid-19, avança o The Athletic..

A última ronda de testes, realizada entre 21 e 27 de dezembro, resultou em 18 testes positivos para a Covid-19 entre jogadores e funcionários, num total de 1.479 jogadores testados.

Com o aumento de casos no Reino Unido, os clubes estão agora a ser sujeitos a dois testes por semana.

Relembre-se que Scott Parker, treinador do Fulham, foi forçado a perder o confronto do Boxing Day frente ao Southampton, pois teve de se isolar após um membro do seu agregado familiar realizar um teste positivo.

