Jogos de Tóquio: patrocinadores concordam em prorrogar contratos

Os organizadores dos Jogos de Tóquio disseram na última quinta-feira (24) que todos os 68 patrocinadores domésticos do evento concordaram, inicialmente, em estender seus contratos, em momento no qual aumento de infecções pelo novo coronavírus (covid-19) no Japão ofuscam a Olimpíada.

Os Jogos de Tóquio foram adiados por causa da pandemia.

“As empresas parceiras me falaram sobre a situação difícil em que se encontram por causa da pandemia”, disse o presidente da Tóquio 2020, Yoshiro Mori, em entrevista coletiva.

“Mas eles também me disseram que, definitivamente, querem que os Jogos sejam realizados e que estão dispostos a oferecer o máximo de apoio possível”, afirmou o dirigente.

Os organizadores dos Jogos de Tóquio preveem mais de 22 bilhões de ienes (US$ 212 milhões) em contribuições adicionais, diz Mori.

Entre os patrocinadores domésticos estão empresas duramente atingidas por uma queda acentuada na demanda por viagens em meio à pandemia, como a Japan Airlines, a All Nippon Airways e a agência de viagens JTB Corp.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários