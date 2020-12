Jorge Viana elogia esforços de Gladson Cameli por vacina: “Importante atitude”

O ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) elogiou, nesta quinta-feira (10), em postagem no Facebook, os esforços do atual governador Gladson Cameli (sem partido) para trazer a vacina contra a covid-19 ao Acre. Ele chamou a atitude de “importante” e afirmou que o empenho dá esperanças aos acreanos.

Nesta terça, Cameli esteve com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e manifestou interesse em adquirir a imunização produzida pelo instituto Butantan em parceria com a Sinovac, empresa de biotecnologia chinesa.

