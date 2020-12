Jornal Nacional abre às pressas com notícia estarrecedora que para o Brasil: “Aconteceu”

Logo no início do telejornal, os jornalistas Mariana Gross e Helter Duarte roubaram a cena. Eles estão substituindo Renata Vasconcellos e William Bonner, que já entraram de férias e só vão retornar ao Jornal Nacional em janeiro do próximo ano.

Durante a edição de hoje, os dois jornalistas chamaram a atenção ao revelarem detalhes de uma das reportagens mais esperadas desta noite.

Isso porque, os apresentadores do Jornal Nacional revelaram que os Estados Unidos já deram início à vacinação contra a Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus.

