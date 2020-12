José Aldo tem ótima atuação, domina Marlon Vera e fatura vitória na co-luta principal do UFC

Ex-campeão peso-pena do Ultimate, José Aldo, enfim, conquistou sua primeira vitória nos galos. O brasileiro, que havia perdido seus dois compromissos na divisão, superou Marlon Vera na decisão dos jurados (triplo 29-28), sábado, no UFC Thompson x Neal, realizado em Las Vegas (EUA).

– Fiquei feliz, estava precisando da vitória nessa categoria. Eu vim para vencer. Treinei bastante MMA (…). Eu tive a oportunidade para botar para baixo, peguei as costas e, depois que eu pego ali, é difícil sair. Sobre o próximo oponente, seria uma ótima lutar contra o TJ Dillashaw. Ele está falando bastante, saindo de suspensão. Dana, pode marcar que a gente estará pronto – disparou o atleta da Nova União, que engatou em um papo cordial com Vera, ainda no octógono.

Esta foi a 29ª vitória de José Aldo, desde que iniciou sua carreira profissional de MMA, em 2004. Marlon Vera, por sua vez, fechou 2020 com dois reveses e uma vitória, conquistada sobre Sean O’Malley.

A luta

José Aldo começou se movimentando, estudando Marlon Vera e arriscando golpes na trocação. O equatoriano – para controlar o combate – buscou a queda e imprensou o manauara contra a grade. Neste momento, Dedé Pederneiras, técnico do atleta da Nova União, pediu que o pupilo desse um tapa no rosto do rival. O atleta obedeceu.

Quando a luta voltou para o centro do octógono, José Aldo mirou a linha de cintura de Marlon Vera, atingido por ganchos. Sob os gritos de Pederneiras, José Aldo soltou os chutes baixos – uma de suas marcas dentro do cage -e fez o oponente sentir a sua potência. Foi um round marcado pela agressividade do ex-campeão do peso-pena.

No intervalo, Pederneiras inflamou Jopé Aldo ao disparar: “Acabou a palhaçada! Mete a porrada nesse maluco. Ele não tem jogo para você”. E o manauara cruzou a direita por cima logo nos primeiros movimentos. Arisco, José Aldo acertou a linha de cintura e o rosto de Marlon Vera, demonstrando velocidade e vigor físico. A dois minutos do final, Marlon Vera buscou o clinche, tentou a queda, bem defendida pelo atleta canarinho. José Aldo tirou o pé do acelerador, Marlon Vera voltou a clinchar. Fim do segundo round.

No assalto final, Marlon Vera partiu para cima de José Aldo rapidamente. O brasileiro dominou as costas do rival, colocou os dois ganchos e atacou no mata-leão. Vera conseguiu se levantar, porém, com o ex-campeão pendurado em suas costas. O equatoriano cravou José Aldo no chão, mas ele seguiu grampeado. Vera esperneou, procurou se livrar, mas foi anulado durante os cinco minutos.

Thompson controla Neal e vence luta principal do UFC nos pontos

Stephen Thompson e Geoff Neal foram os encarregados de encerrar o calendário do Ultimate, em 2020. E o “Wonderboy” ditou a tônica do combate durante os cinco rounds diante do adversário, no octógono montado em Las Vegas. Ao longo dos 25 minutos, o carateca construiu a vitória na decisão unânime (triplo 50-45) com seu jogo técnico, rápido e eficiente na trocação.

O estilo agressivo de Neal – apelidado de “Mãos de Aço” – responsável por nocautear Mike Perry e Niko Price, por exemplo, foi derretido por Stephen Thompson. Diante do ex-desafiante ao cinturão do peso-meio-médio e seu grande teste na carreira, Neal até tentou, batalhou, mas a qualidade do “Wonderboy” fez a diferença em todos os rounds, recheados de trocação.

Sem atuar desde 2019, quando atropelou Vicente Luque, Stephen Thompson se destacou em sua única atuação neste ano e deu sinais de que o tempo parado não o afetou. Em crescimento no UFC e embalado por cinco vitórias consecutivas, Neal fecha 2020 com derrota, sua primeira na franquia. O seu último revés havia sido em 2017, contra Kevin Holland, atualmente, também no plantel da organização.

