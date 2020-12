Jovem abandona apartamento após flagrar figura assustadora na cozinha

Um jovem resolveu mudar de apartamento depois que uma foto revelou uma figura assustadora à espreita em sua cozinha. Conforme seu relato, ele resolveu tirar uma fotografia do local ao ouvir ruídos estranhos que vinham de dentro do cômodo quando estava sozinho em casa.

O que ele não esperava é que a imagem fosse se tornar viral depois que ele compartilhou com usuários da rede social Reddit, com a seguinte legenda: “Depois de ouvir ruídos e batidas na minha cozinha, tiro uma foto e vejo isso”.

A câmera está virada para o corredor mal iluminado do apartamento em direção à cozinha e, à primeira vista, parece que não há nada para ver, apenas alguns itens indistinguíveis que parecem ter sido deixados na bancada. A surpresa, no entanto, ocorre quando a imagem é ampliada e o que parece ser um rosto pode ser visto nitidamente.

Na postagem o rapaz explicou que dividia o apartamento com três amigos, mas quando a fotografia foi tirada ele estava sozinho em casa com toda a certeza. Por isso mesmo, ele resolveu tirar uma foto de longe já que não queria ir até a cozinha sem companhia. Porém, depois de ver algo que ele achou inacreditável e ao mesmo tempo perigoso, tomou coragem e vasculhou a residência a procura de invasor que não encontrou.

“Depois de fotografá-lo, verifiquei a cozinha e não encontrei ninguém. Depois, verifiquei todos os cômodos e ninguém mais estava em minha casa. A porta da frente estava trancada e todas as janelas também estavam fechadas. Não faço ideia do que aconteceu”, disse.

Enquanto alguns usuários não acreditaram na imagem e acusaram o rapaz de ter feito uma montagem no computador já que, segundo eles, “a resolução do rosto e do resto da imagem eram diferentes”. Outros acreditaram no relato. Uma pessoa comentou: “Se isso não é falso, então você definitivamente tem um fantasma” e a resposta do jovem foi “Infelizmente não é. Eu gostaria que fosse.”

Um dia depois de contar sua história na rede social, o rapaz explicou que estava voltando a morar com seus pais.

“Eu disse aos meus companheiros de apartamento que estou indo e por que estou, mas eles escolheram ficar”, escreveu.

