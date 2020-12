Jovem de 18 anos é morto com 3 tiros enquanto trafegava de bicicleta no interior do Acre

O adolescente Izael Brito Bezerra, de 18 anos, foi morto com três tiros na noite deste sábado (5), no km 23 da BR-317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, no município de Epitaciolândia, interior do Acre.

Segundo informações de populares, o adolescente trafegava em uma bicicleta pela rodovia quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que em posse de uma arma de fogo, efetuou três tiros contra a vítima. Os tiros acertaram Mizael no braço, no peito e na cabeça. Após a ação, o criminoso fugiu de cavalo.

O rapaz morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda esteve no local para atestar óbito ao jovem.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e fez o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O suspeito não foi preso até o momento. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia.

