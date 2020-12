Jovem de 20 anos é atingido por tiro nas nádegas na Baixada da Sobral

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso

O jovem Alexandre Aires de Souza, de 20 anos, foi ferido com um tiro nas nádegas na tarde desta sexta-feira (18), enquanto caminhava na rua Boa União, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem ainda não identificado que estava em uma motocicleta se aproximou da vítima e, de posse de uma arma de fogo, efetuou cerca de 8 tiros contra o rapaz. Somente um dos disparos atingiu o jovem na região das nádegas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

