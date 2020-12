Jovem morre congelado a -57º após carro quebrar em rodovia abandonada

A temperatura estimada no local era de -57º , e a polícia só conseguiu localizar o veículo com o corpo uma semana depois do sumiço

Sergey Ustinov, um jovem de 18 anos morreu congelado após o carro em que ele dirigia quebrar no meio de uma rodovia abandonada na Rússia . A temperatura estimada no local era de -57º , e a polícia só conseguiu localizar o veículo com o corpo uma semana depois do sumiço.

Segundo informações do “The Mirror”, o motorista, que estava acompanhado de um amigo da mesma idade, estavam em direção a uma cidade que fica à cerca de 1800 km de distância, contudo, o GPS os guiou para uma estrada abandonada , e o carro bateu em um pedaço de madeira que estava no meio da via, quebrando o carro, que não conseguia sair do local.

Sem conexão de internet, familiares reportaram à polícia o desaparecimento dos garotos. Uma semana depois, o carro foi encontrado.

Sergei foi encontrado morto , mas seu amigo Vladislav, que estava no banco ao lado, pode ser resgatado com vida, respirando de maneira fraca, muito abatido.

“Os jovens incendiaram um pneu tentando se aquecer. Aparentemente, eles tentaram fazer uma grande fogueira e remover outros pneus, mas não conseguiram”, declarou um policial que participou do resgate.

Vladislav foi levado ao hospital de sua cidade natal e está internado em estado grave.

Fonte: IG

