Jovem morta em MT fazia trabalho social em prol de crianças com câncer no Acre

Ulysses relembrou parte das lutas que Larissa encabeçou. “Se destacava principalmente pela sua luta ajudando crianças acometidas de câncer no Hospital de Câncer (UNACON) nos deixou em razão de uma doença silenciosa chamada Depressão”.

Dentre tantas homenagens, Larissa foi lembrada também pelo coronel Ulysses Araújo, que a classificou como “uma jovem inteligente e trabalhadora”. Entre tantas contribuições com a sociedade, Lari, como os amigos a chamavam, era conhecida pela sua atuação em prol dos animais e de ajuda à crianças com câncer.

O coronel postou uma foto ao lado da jovem em 2016. “Na foto acima ela está recebendo das minhas mãos um presente (VTR PM) para entregar a uma criança com câncer no hospital de câncer no Natal de 2016. Deixo aqui os meus pêsames e condolências a toda a sua família”, disse.