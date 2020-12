Justiça determina exame psicológico em herdeiro das Casas Bahia

A Justiça de São Paulo determinou uma perícia psicológica no empresário Saul Klein , 66 anos, filho do fundador da rede varejista Casas Bahia , Samuel Klein, morto em 2014.

O pedido foi acatado após o filho do herdeiro, Phillip Klein, entrar com um pedido de interdição contra o pai alegando gastos “inconsequentes” da fortuna da família . Segundo a Justiça, o proprietário da rede varejista teria R$ 1,5 bilhão em patrimônios, entretanto, declarou apenas R$ 61 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral , quando se candidatou à vice-prefeito de São Caetano do Sul (SP) . Segundo Phillip, isso poderá representar a “ruina da família”.

Ainda de acordo com o filho de Saul Klein, o pai investiu boa parte do patrimônio no São Caetano , time de futebol do ABC paulista, que, para a família, foi “dinheiro jogado fora”. Desde 2019, Klein reverteu os investimentos para a Ferroviária , clube sediado em Araraquara (SP), onde também é gestor.

O pedido de interdição foi registrado no dia 28 de outubro, quase dois meses antes de a Justiça retirar o passaporte do herdeiro das Casas Bahia por suspeita de estupro e aliciamento de 14 mulheres . A defesa do empresário alega que as supostas vítimas estão tentando “enriquecer à custa de Klein” e que ele era “sugar daddy”, quando há um relacionamento em troca de dinheiro. Desde o início das polêmicas, Klein está afastado dos negócios da família e deixou, temporariamente, a comitê gestor da Ferroviária. A Justiça determinou que o exame seja feito em até 30 dias e o oficial de justiça responsável por intimar o acusado terá que descrever as condições e o estado de saúde de Saul .

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários