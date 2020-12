Justiça pede prisão do ex-jogador Giba por dívida de pensão alimentícia

A 7ª Vara de Família do estado do Paraná decretou a prisão do ex-jogador de volêi Giba pelo não pagamento do valor total da pensão alimentícia dos filhos Nicoll, de 16 anos, e Patric, de 12. A juíza responsável pela decisão determinou o pagamento de R$ 300 mil, quantia pedida na ação movida pela ex-mulher do atleta, Cristina Pirv.

Segundo ela, a quantia se refere a diferença dos pagamentos desde março de 2018, quando Giba se aposentou das quadras e pediu uma reavaliação do valor da pensão paga aos filhos, por conta de uma perda substancial de renda, segundo o craque.

Embora a Justiça do Paraná já tenha dado um parecer favorável ao ex-jogador sobre a redução da sua contribuição para os herdeiros, a juíza responsável pelo processo deu prosseguimento ao caso até decidir que Giba pague imediatamente o valor devido desde 2018.

Vale lembrar que, há dois anos, para evitar uma primeira prisão por não pagamento de pensão, Giba contou com a ajuda de dois amigos para completar o valor de R$ 150 mil para arcar com uma ação também movida por sua ex-mulher.

O NaTelinha procurou a assessoria do ex-jogador, que não quis comentar o assunto. Cristina Pirv também foi contatada, mais ainda não respondeu aos nossos questionamentos.

Nova realidade de Giba

Em entrevista ao Globo Esporte, Giba afirmou que comprovou, após sua aposentadoria das quadras, que sua renda não é suficiente para pagar o valor acordado na época em que se divorciou de Cristina, em 2013.

“Cansei de ficar quieto. São sete anos em que eu estou tomando porrada, em que ela (Cristina Pirv) procura a imprensa e expõe as crianças divulgando valores de processos que deveriam ser sigilosos. É inadmissível fazer isso com os nossos filhos. Se eu fosse um pai ruim, como ela diz, você acha que as crianças me ligariam todo dia, mandariam mensagem!? Veja as minhas fotos com os meus filhos nas redes sociais”, explicou ao GE.

Fonte: NA TELINHA – UOL

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários