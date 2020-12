Kelly Kley: Shopping mobiliza campanha de solidariedade no Natal

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quartas-feiras por Kelly Kley

NÍVER

Quem trocou de idade na sexta-feira (18) foi a bela médica, Mirla Saldanha, que comemorou a data em uma festa intimista como manda o momento. Querida por todos, ganhou muitas felicitações por mensagens! Parabéns doutora Mirla.

FORMOU

A coluna registra e parabeniza a querida Sonia Maragosh pela sua formatura em Educação Física.

ENCONTRO

Os amigos Nara Karoline, Camilo Lima e Ivana se encontraram para um belo almoço depois de tanto tempo, a saudade era grande que assuntos não faltaram.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o personal Gleyson que vem dando ótimas dicas de como realizar os exercícios na academia de forma correta em sua rede social.

Primeiro aninho

O pequeno João Rafael completou seu primeiro aninho no dia 16 ganhando festa com o tema Superman.

Parabéns João Rafael!

“NATAL DE ESPERANÇA”

O Via Verde Shopping está mobilizado para a campanha “Natal da Esperança”. Neste ano atípico, o empreendimento mantém o exercício da solidariedade. Com a campanha os clientes podem ajudar algumas instituições, projetos e Organizações Não Governamentais (ONGs).

Ao realizar a doação o cliente contribui para as instituições:

Projeto Olhar Diferente: visa sensibilizar as pessoas sobre a importância de ajudar o próximo, criando assim uma rede de solidariedade que desenvolve ações com crianças e adultos em vulnerabilidade social;

Instituto Peteleco – Amor e Solidariedade: o palhaço Peteleco busca levar alegria e esperança ao Hospital da Criança e realiza ações em datas comemorativas para além da diversão ajudar famílias de baixa renda;

Projeto Amigos Solidários: desempenha uma rede de solidariedade onde realiza a distribuição de alimentos, roupas, medicamentos e brinquedos para famílias carentes;

Sociedade Amor a Quatro Patas: trabalha com resgates de animais abandonados nas ruas em situações de risco, promoção da adoção, conscientização, e realiza eventos para arrecadação de fundos, pois sua renda é baseada em doações;

Ong. Resgate Animal: resgata os animais das ruas acolhendo-os e dando-lhes todo o tratamento necessário para que, ao se recuperar completamente, possam ser adotados por famílias dispostas a lhes oferecer amor e carinho em um novo lar;

Associação Patinha Carente: voltada para a causa animal, atua no resgate, tratamento, doação e divulgação de casos (pedidos de ajuda, doações, informações). Sobrevive somente de doações e voluntariado.

Os pontos de coleta estão em frente a Lojas Americanas. E para aqueles que não poderão ir ao Via Verde Shopping, disponibilizamos nas redes sociais o número da conta bancária de cada uma delas.

DICA: MESA POSTA NATAL

Meus queridos leitores, hoje, 23, com certeza sua árvore de Natal já está pronta! Este ano, o Natal será bem intimista, mas com muito amor! Pensando nisso. trouxe dica para você demostrar todo seu amor aos seus familiares com uma linda mesa posta.

MESA POSTA – PRIMEIROS PASSOS

Este ano tão atípico nos mostrou que podemos e devemos buscar alternativas mais sustentáveis para o nosso dia a dia. Assim, reciclar, reutilizar, transformar e comprar apenas o que é essencial se tornaram práticas mais comuns entre as pessoas mais conscientes – seja por motivos éticos e ecológicos, ou até econômicos. Este foi um ano que viu também enorme crescimento na utilização de plantas e flores artificiais para decoração, já que elas potencialmente duram para sempre e não necessitam de manutenção.

Assim sugerimos que antes de sair comprando enfeites para sua mesa posta de Natal, veja o que já tem em casa e que pode ser utilizado. Vamos ao básico:

Aparelho de jantar neutro ou temático que você já tem em casa – as cores vermelho, branco, verde escuro, dourado e azul escuro remetem às festividades de fim de ano.

Jogo de talheres, taças e guardanapo que você já tem em casa – evite o desperdício com o uso de descartáveis.

Toalha de mesa – use a que você tem! Branca, dourada, vermelha, com temática natalina. E, se não tiver uma toalha nestas cores, um lençol branco pode fazer as vezes de toalha! Lembre-se que o charme da mesa virá das decorações, portanto uma toalha simples será o pano de fundo perfeito pra que você exercite a sua criatividade!

Sousplat nas cores natalinas

Bolas de Natal, pinhas, folhas e galhos de pinheiro, galhos de eucalipto, guirlandas de frutinhas vermelhas, velas, pequenas arvores de natal, estrelas e outros enfeites que você já possa ter em casa para montar um centro de mesa e decorar sua mesa.

Quando você separar tudo que tem em casa, basta se inspirar nas nossas dicais aqui embaixo e comprar apenas o necessário para montar sua mesa posta!

Agora é só arrasar!

Fonte: Cheiro de Saudade

AGRADECIMENTO

Meus queridos leitores, parceiros e Equipe Contilnet Notícias, quero aqui agradecer a todos pelo carinho e prestigio a minha pessoa! Que 2021 continuem lendo a coluna Estilo& Evento e que nossa parceria fique cada vez mais solida!

Um abençoado Natal a todos e um Ano Novo de saúde e grandes realizações!

Um grande abraço!

Kelly Kley Saldanha

