Kelly Kley traz dicas de decoração natalinas, aniversariantes da semana e mais na coluna



ABRINDO A COLUNA com os parabéns a essa parlamentar que tens feito muito pelo Acre e os acreanos. A deputada federal Jéssica Sales comemorou mais uma primavera no sábado (28), ganhado várias felicitações dos familiares, amigos e admiradores em suas redes sociais A coluna deseja os parabéns!

NÍVER II

Quem também trocou de idade no sábado foi Janine Dourado comemorando a data com amigos no Seringal Beer. Parabéns!

NÍVER III

Ainda no sábado (28), a micropigmentadora, Samia Gomes trocou de idade comemorando o novo ciclo em uma animada festa intimista rodeada do carinho dos familiares e amigos.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o educador físico Thiago Hall aproveitando o final de semana nas belas paisagens de Bonito- MS

REGISTRO

A coluna registra as férias da bela assistente social, Amanda Chaves, em Maragogi- Alagoas.

ROYAL

O Royal Restaurante & Gastrobar conta com uma carta de bebidas e drinks e um menu maravilhoso em seu atendimento a noite. E, de segunda a sexta-feira, um delicioso self service das 11h às 14h.

Quem esteve por lá foi o casal de empresários, Cláudia Nogueira e Francisco Edson, e sua filha, Ana Clara Fonseca, aproveitando a gastronomia e espaço lindo e aconchegante.

QUALIFICAÇÃO

O personal trainer e empresário, Cley Santos sempre pensando em oferecer o melhor aos seus alunos, zarpou para São Paulo onde participou do curso em especialização internacional em personal trainer na KOATCH Studio Personalizado de movimento, com o professor Cristiano Parente. Cristiano foi eleito o melhor personal trainer do mundo em 2014.

Na foto, Cley Santos com professor Fabio e equipe.

LOJA ELYTE

Chegou em Rio Branco a Loja Elyte, do empresário Elysson Souza, com vendas e alugueis de roupas masculinas e femininas.

A Elyte está localizada na Rua Ipase, número 77- Centro, atendimento com horário marcado.

Contato: 99913-0011

Instagram: @elyteriobranco

B DAY RAFINHA

Hoje o dia é do promoter, Rafael Cavalcante que dar mais uma volta ao redor do sol

e comemora a data com os familiares em uma festa intimista como o momento exige. A coluna deseja os parabéns!

BIKE

Mirla Sales vem arrasando em suas pedaladas matinais, a loira vem mantendo a boa forma e incentivando a pratica do esporte.

O BOTICARIO – NATAL

Carolina Ferraz testa e apresenta resultados reais da Base Protetora Make B. Hyaluronic

Uma rotina eficiente de skincare é fundamental no cuidado diário com a pele, por isso, o Boticário traz produtos cada vez mais eficientes e completos para potencializar esses cuidados e garantir resultados. A base líquida protetora *Make B. Hyaluronic* é um perfeito exemplo disso e, para comprovar sua eficácia, a marca convidou a atriz e apresentadora Carolina Ferraz para utilizar o produto por sete dias consecutivos e testar seus resultados.

O teste foi realizado por meio de um aparelho dermatológico, Visia Canfield, que indica a qualidade da pele nos seguintes aspectos: manchas, rugas e manchas UVs. A ação foi toda gravada e repercutida no Instagram do Boticário e da atriz em uma websérie com dois episódios: um para mostrar os resultados já no primeiro dia de uso e outro no sétimo dia. *Carolina Ferraz* destacou suas impressões: “Eu usei a base todos os dias e fiquei tão impressionada com os resultados”. Além de aprovar o produto, ela adorou a textura e efeito da base na pele e ressaltou: “As pessoas nem percebiam que eu estava maquiada. Tinha uma integração da base com a pele que deixou um efeito muito natural”.

DICA: NATAL

A coluna continua trazendo algumas dicas para você decorar sua casa para o Natal.

