O vereador reeleito Emerson Jarude (MDB) oficializou nesta segunda-feira (28) a candidatura dele à presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

O ato aconteceu na sede da Executiva do MDB, em Rio Branco, com a presença do deputado federal Flaviano Melo e deputado estadual Roberto Duarte. Agora, Jarude disputa o posto com o também reeleito N. Lima.

A vereadora Lene Petecão (PSD) desistiu de manter seu nome. Jarude apoiaria Lene e, com a desistência, lançou o próprio nome para a disputa.

Emerson agora pretende ir em busca do apoio dos colegas de parlamento. “Todos os vereadores farão parte da nossa gestão. Vamos iniciar as conversas ainda hoje, estávamos apenas esperando o MDB oficializar essa decisão. A partir de agora vamos buscar os colegas vereadores, os partidos, e daremos esse pontapé inicial para fortalecer o nome e conquistarmos a presidência da Mesa Diretora”, disse.