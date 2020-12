Liga Acreana de Taekwondo forma novos faixas pretas; primeiros eventos de 2021 estão definidos

Após longos meses com atividades paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus, a Liga Acreana de Taekwondo se adequou aos protocolos da vigilância sanitária e tem retornado aos poucos com suas atividades no CT Levy, em Rio Branco (AC).

Na última semana, a entidade promoveu a formação de mais cinco faixas pretas, sendo dois no grau 2º Dan.

Pietra Louize, 11 anos, Vitórias Leduino, 18 anos, e Luiz Lucas, 13 anos, alcançaram a graduação faixa-preta. João Vitor, 19 anos, e Bryan Adrian, 7 anos, formaram-se faixas pretas 2º Dan.

Os cinco atletas foram avaliados durante cerimônia de graduação pelos grão mestres Antônio Silva, do Rio de Janeiro (RJ), Yeo Jin Kim e Marcelo Resende, de São Paulo (SP), e Wilson Carvalho, de Brasília (DF).

Obedecendo os protocolos de prevenção à Covid-19, a cerimônia de graduação foi promovida de forma intercalada, sendo um aluno por vez, e a participação dos grão mestres foram feitas por meio de uma plataforma virtual.

– Eles passaram cinco anos treinando e, agora, tiveram a recompensa de estarem se formando. Tivemos o cerimonial de entrega, foi bem legal. Foram anos de treinamento, passando por todas as graduações e conseguiram a faixa-preta – destaca o mestre Levy Azevedo, presidente da Liga Acreana de Taekwondo.

Além dos cincos faixas pretas, mais de 80 atletas participaram com graduações de faixas coloridas. Atualmente, de acordo com o mestre Levy Azevedo, a Liga Acreana de Taekwondo conta com cerca de 110 atletas.

Para 2021, os primeiros três eventos do calendário já estão definidos: Festival Kids, 3º Curso de Instrutor e Campeonato Acreano de Taekwondo, que devem acontecer nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente. O estadual, inclusive, deve ter formato reduzido com lutas casadas para evitar aglomerações.

– Na primeira semana de janeiro nós já lançamos o calendário de 2021. Vamos começar com pé direito e força total – concluí o mestre Levy Azevedo.

