Lua Cheia entra em Câncer: Confira a previsão desta quarta para seu signo

Potencial afetivo

A Lua Cheia entra em Câncer. Estamos plenos de potencial afetivo. Estamos mais dispostos a acolher, cuidar e amar. Mas também é preciso cuidado, já que estamos também muito mais emotivos e instintivos nesta fase lunar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua vida pessoal, emocional e familiar terá intensidade. Sua necessidade de compartilhar seu afeto com os demais será mais alta. Também a necessidade de se voltar para o lar, as raízes e tudo aquilo que lhe traga familiaridade.

PUBLICIDADE

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente está num estado de potencial pleno no entendimento e processo das emoções. Busque entender com razão aquilo que sente. Também estará mais motivado a verbalizar o que sente e acolher aqueles à sua volta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão emocional com sua vida material se faz alta hoje. Busque vivenciar os prazeres materiais a partir de um senso de significado afetivo. Se cuidar mais também lhe fará bem, trazendo regeneração e bem estar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, se encontra em seu signo (solar ou ascendente) e na fase cheia, portanto os potenciais de seu signo estão num ápice. Busque expressar o melhor da energia canceriana: maternidade, acolhimento, expressão emocional e fidelidade aos sentimentos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua conexão com o lado espiritual da vida se faz intenso hoje. Busque se entregar, faça práticas meditativas, oração, mantras ou aquilo que lhe fortaleça tal conexão. Inspiração artística e subjetiva também em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua conexão com o coletivo e seus semelhantes se faz alta hoje. Estará mais acolhedor e emotivo com amigos e com as pessoas no geral. Poderá ser como uma mãe nos grupos. Auxilie como puder e mostre sua afetividade aos outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão emocional com sua profissão se faz alta. O trabalho será como um lar, um porto seguro. Se não for, pense o que precisa mudar para que seja. Sua popularidade também se faz alta na medida que mostra mais do seu pessoal e/ou subjetivo para o público.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua conexão com a fé será bem alta e fértil neste período. Em especial na fé mística, na entrega para o divino, em especial em seu aspecto feminino e materno. Haverá mais segurança para expandir e buscar novos horizontes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de troca emocional profunda e/ou sexual se faz alta neste período. Aprenda a doar mais do seu afeto e de maneira generosa. Também estará mais ligado aos valores conjuntos e com percepção maior dos outros.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua sensibilidade lhe pede que tenha mais empatia para com o outro. Escute suas necessidades emocionais antes de julgar. Você também terá mais segurança em partilhar e estar com o outro de maneira afetiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão afetiva com o trabalho e tarefas rotineiras se faz maior agora. Fazer seu serviço bem feito lhe trará um senso de pertencimento e acolhimento. Use da sensibilidade no trabalho. Também aprenda a ouvir as necessidades do seu corpo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Haverá maior segurança emocional para se expressar e ser quem você é de verdade. E isto envolve muito a expressão de sua sensibilidade. Mas, lembre-se que deve aprender a se nutrir ao invés de esperar isso dos outros. Se ame.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: [email protected]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários