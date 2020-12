Luana Piovani estreia como atriz em Portugal interpretando prostituta em série erótica

Na série portuguesa que estreia nesta sexta-feira no canal SIC, Luana tem cenas quentes, de lingerie e decote

Morando em Portugal desde janeiro de 2019, Luana Piovani voltou a trabalhar como atriz. A mãe de Dom, Liz e Ben é uma das protagonistas da série erótica “O Clube”, em que interpreta Michele, uma brasileira que migrou para Portugal em busca de condições melhores e acaba se prostituindo.

A atriz gravou cenas numa boate de lá e teve que fazer novas tatuagens para apagar as que tem no corpo. Na série portuguesa que estreia nesta sexta-feira no canal SIC, Luana tem cenas quentes, de lingerie e decote, e também xinga palavrão em português.

Esse é o primeiro trabalho de Luana como atriz desde que deixou o Brasil. Em Portugal, ela apresentou um programa de entretenimento e foi jurada de um reality. O último trabalho dela na TV por aqui foi na novela “Guerra dos sexos”, em 2012.

Fonte: EXTRA

