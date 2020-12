Luciano Huck invade live de Angélica e tem talento curioso revelado

Angélica também contou que é uma pessoa simples, mesmo com todo o sucesso "Sou um ser em evolução. Sempre fui grata pelo meu trabalho. Tenho pequenos orgulhos de coisas que eu já fiz, mas não penso 'ai, eu sou o máximo', 'única', nada disso. Quando falam que alguém que eu admiro gosta do meu trabalho, por exemplo, eu fico orgulhosa." De bem com a vida, ela revela que a espiritualidade tem a ajudado bastante nos últimos anos. "Sou uma pessoa de muita fé. Acredito em algo além mesmo, tudo é energia. Quando a gente acredita em alguma coisa, religião ou espiritualidade que for, a vida fica melhor." Confira outros momentos da conversa: Angélica falou sobre a carreira e a vida no 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show' — Foto: Gshow Angélica falou sobre a carreira e a vida no 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show: o Talk Show' — Foto: Gshow Mais segura de si "Passei a descobrir o que eu realmente gosto. Comecei a dar valor às minhas escolhas. Sempre tinha muita gente me ajudando e eu fui descobrindo na terapia o que eu quero mesmo. Eu perdi muito o exercício das minhas escolhas durante esse processo. Hoje em dia, eu sei o cabelo que eu quero usar, a roupa. Mas teve uma época que não. Porque era muita gente opinando.." Programa favorito da família "A gente gosta muito de viajar, é sempre uma confusão com três filhos. Gostamos também de jogos de tabuleiros e de falar. A gente tem conversado muito sobre essa pandemia, o namorico dos meninos... Fofocamos também", contou, divertida. Angélica se diverte no 'Sterblitch Não Tem Um Talk Show' — Foto: Gshow