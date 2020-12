Luciano marca de novo, São Paulo vence o Sport e mantém liderança

Segue o líder!

Com um gol de Luciano, fruto de uma jogada ensaiada com Daniel Alves, o São Paulo venceu o Sport por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve a liderança. Na luta contra o rebaixamento, o time pernambucano quase não levou perigo ao Tricolor, que, por sua vez, perdeu algumas chances claras de ampliar o placar. O São Paulo segue invicto como mandante na competição nacional. E o Sport chega a quatro derrotas seguidas e se complica no torneio

Como fica?

O São Paulo foi a 47 pontos, com um jogo a menos, e abriu vantagem na ponta da tabela. O Sport, com 25, está em 16ª, apenas um pontos à frente do Vasco, o primeiro na zona de rebaixamento. Veja a tabela aqui.

Primeiro tempo

O São Paulo dominou o primeiro tempo. Com o Sport todo no campo de defesa, o Tricolor teve de usar da criatividade para furar o bloqueio do Leão. Aos sete minutos, a primeira chance: a triangulação de Brenner, Luciano e Igor Gomes terminou com chute do meia defendido por Luan Polli. Aos 13, gol do São Paulo. Em jogada ensaiada em escanteio, Daniel Alves deu assistência para Luciano chegar chutando de primeira. Belo gol! O Sport, sem qualquer ímpeto ofensivo, só se defendeu. E conseguiu bloquear bem os donos da casa, que só chegaram duas vezes. Ambas com Gabriel Sara. Em lançamento que o meia não conseguiu dominar na cara do gol e em cobrança de falta que passou à direita do goleiro Luan Polli. Segundo tempo Na tentativa de dar mais trabalho ao São Paulo, o Sport voltou para o segundo tempo com dois meias: Jonatan Gómez e Thiago Neves. Com mais espaço para jogar, não conseguiu construir mais jogadas e ser mais perigoso. O Tricolor, por sua vez, parecia mais lento do que na etapa inicial. Nas poucas chances em que chegou ao ataque, não conseguiu concluir com perigo. Aos 25, porém, quase o segundo. Reinaldo fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Na sobra, Luciano, sem marcação, perdeu gol ao chutar por cima. O jogo, apesar de tenso, seguiu com poucas oportunidades. O São Paulo voltou a levar perigo aos 30, quando Daniel Alves mandou falta por cima do gol. Dois minutos depois, em contra-ataque, o Tricolor teve uma chance clara de gol, mas Igor Vinicius preferiu cruzar a chutar e perdeu grande chance. Melhor em campo, o São Paulo voltou a pressionar no fim. Aos 41, Reinaldo bateu cruzado, e Luan Polli defendeu. Nos acréscimos, o goleiro do Sport salvou de novo. Dessa vez em chute à queima-roupa de Luan.

