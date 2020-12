Apesar das brincadeiras constantes com seu seguidores, Luiz Bacci prefere não compartilhar sua rotina com os fãs

Luiz Bacci costuma interagir com seus seguidores do Instagram de uma maneira bastante peculiar. Vez ou outra o jornalista ‘abre o consultório’, diga-se caixinha de perguntas, para responder as curiosidades e aconselhar seus fãs. Neste domingo, 06 de dezembro, não foi diferente.

Uma das seguidoras contou para Luiz Bacci que não estava mais conseguindo manter relações sexuais com ninguém depois que terminou seu antigo relacionamento. Foi então que o apresentador do Cidade Alerta, sempre discreto, fez uma confissão sobre sua vida amorosa.

“Eu também. Mas isso faz dois anos já”, disse ele. Ele respondeu se já havia sido feito de corno, Luiz Bacci foi sucinto na reposta: “Muito”. Em outro momento, o jornalista foi questionado sobre seu nome de batismo: “Você gosta de ser chamado mais de Luiz ou Fernando?”. Outra pessoa resolveu elogiá-lo: “Gostoso da porra. Se eu não fosse casada”.

“Todo mundo chama de Bacci. Amigos próximos me chamam de Luiz. Família me chama de Luiz Fernando e você pode me chamar de amor”, disparou o contratado da Record. Sem perder tempo, ele ainda respondeu a uma fã que pediu uma foto sem camisa: “Mandei por DM”.

VIDA SIGILOSA

Apesar das brincadeiras constantes com seu seguidores, Luiz Bacci prefere não compartilhar sua rotina com os fãs. Indo contra os hábitos dos colegas de profissão, ele opta por não mostrar o que faz quando está longe do Cidade Alerta. Em meio a tanto suspense, o apresentador vez ou outra aparece com seu grande parceiro de vida, o pequeno cachorrinho Toy, que lhe acompanha em todos os momentos.

