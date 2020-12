Mãe esfaqueia filho que tentou defender irmão de espancamento

Uma mulher foi presa em flagrante na noite da última terça-feira, 01, após espancar e esfaquear os dois filhos no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações do delegado regional Fábio Campos, que falou com a reportagem do Folha sobre o caso, que por envolver menores é encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), o filho de 15 anos da autora do crime chegou em casa e se deparou com a mãe espancando o irmão menor, de 13 anos.

Ao tentar defender o caçula, o adolescente foi esfaqueado pela própria mãe, que fez uso de uma faca de mesa. Feridos, os adolescentes conseguiram correr e solicitar ajuda de vizinhos, sendo encaminhados ao Hospital de Vilhena, onde a Polícia Militar foi acionada.

Presa, a mulher, que não teve a idade divulgada, foi flagranteada pelo delegado de plantão e permanece à disposição da justiça.

