Mãe mantém filho em cativeiro durante 28 anos

Uma mulher foi detida em Estocolmo, na Suécia, por, supostamente, ter mantido o seu filho preso durante 28 anos no apartamento onde ambos viviam.

A detenção aconteceu este domingo quando um familiar decidiu entrar de surpresa na casa e ter encontrado o homem, de 41 anos, mantido em cativeiro.

O homem estava subnutrido, apresentava várias feridas, quase não tinha dentes, e estava lutando para andar e falar, relata a imprensa sueca. A vitima foi levada para o hospital.

Segundo se apurou, a mulher mantinha o filho preso em casa, depois de o ter tirado da escola, quando tinha 12 anos. Acredita-se que ela ficou excessivamente protetora em relação ao filho após um incidente.

Vizinhos contam que durante todos estes anos a mulher aparecia poucas vezes em público e quando o fazia mantinha conversas curtas sobre temas banais, como o tempo.

Sempre que lhe perguntavam sobre o filho, fugia ao assunto dizendo, apenas, que estava tudo bem.

A verdade foi descoberta agora, após um familiar ter levantado suspeitas sobre o bem-estar do homem.

Em novembro, a mulher teve que ser internada no hospital, e este familiar decidiu aproveitar a oportunidade para entrar, às escondidas, no apartamento. Confessa, contudo, que não contava com um cenário tão horrendo.

A mulher foi detida e é acusada de manter o filho como prisioneiro.

