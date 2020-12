Maior edição da história: BBB 21 terá 100 dias e pelo menos 14 participantes; veja detalhes

Segundo Cristina Padiglione, colunista no portal da Folha de São Paulo, o BBB 21 começará a temporada com pelo menos 14 participantes no elenco. A jornalista também confirmou a data de estreia da nova temporada do programa, em janeiro.

Número de participantes do BBB 21 é revelado

De acordo com a colunista, a nova temporada do reality show da TV Globo começará a edição com 14 pessoas na casa, no entanto, a jornalista escreveu que podem acontecer surpresas: “nada impede que outros candidatos cheguem depois”.

Em um comentário no Instagram, no mês de novembro, Boninho, responsável pela produção do programa, revelou que estava planejando um total de 18 participantes para o BBB 21. O que pode ser especulado como: Boninho mudou de ideia e resolveu levar apenas 14 pessoas para a casa ou 4 participantes entrarão no confinamento após o início do programa, como aconteceu com Daniel e Ivy na edição de 2020, que participaram da Casa de Vidro.

Boninho (Foto: Divulgação/Rede Globo)

Quando estreia?

A coluna de Cristina Padiglione também confirmou a data de estreia do BBB 21. A jornalista frisou que geralmente o reality tinha o início de suas temporadas no máximo na segunda semana de janeiro, no entanto, este próximo ano será diferente, a estreia acontecerá no dia 25 de janeiro, já quase no mês de fevereiro. Será que essa mudança aconteceu por conta da necessidade de um pré-confinamento do elenco por conta da pandemia do covid-19 ou porque Boninho nos prepara surpresas? Afinal, esta será a maior edição da história do programa, com o total de 100 dias. Vamos aguardar!

BBB 21 terá famosos e anônimos

Assim como a edição do BBB 20, a nova temporada do reality contará com um elenco misto, ou seja, com a presença de anônimos que se inscreveram para participar do programa e celebridades convidadas pela produção.

