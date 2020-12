Mais uma ação arquitetada: Bando explode e rouba banco no RJ, foge e deixa explosivo

“É meu ganha pão, a ferramenta que eu tinha pra defender o pão de cada dia. Eu estava saindo cedo pra levar ela (a esposa) para uma revisão, ela se trata no Into, quando eu me deparei com o caminhão em chamas, tentei retornar, mas fui surpreendido por uma EcoSport. Uns cinco meliantes, um já desceu com a garrafa gritando: ‘atravessa o carro! Vou atirar, vou te matar, vou matar sua família, desce, desce do carro’. Eu falei: ‘vou tirar minha família’ e ele começou a jogar gasolina”, disse Arthur, que chegou a ficar com as mãos feridas por causa do fogo.