Mansão de Chaves amaldiçoada tem gritaria e casa de Marcos Paulo teve morte em demolição: “Espírito vingativo”

O sobrenatural sempre despertou a curiosidade do público, principalmente quando se trata de famosos que já nos deixaram. Apegados ao plano terreno, há diversos relatos de que esses artistas não teriam deixado de viver em suas mansões, hoje abandonadas e em decadência, zelando pelo lar que um dia tiveram. Pensando nisso o TV Foco trouxe os casos da mansão de Roberto Bolaños e a de Marcos Paulo, cujas histórias são de arrepiar.

MANSÃO DE CHAVES

Roberto Gomez Bolaños, o eterno intérprete do Chaves, reuniu uma grande fortuna ao longo de sua carreira o que lhe permitiu comprar duas mansões, uma em Cancún e outra na Cidade do México. Após sua morte, a casa localizada na capital do país foi abandonada e estaria sendo assombrada pelo espirito do ator.

De acordo com matéria publicada pelo jornal peruano La Repubblica, existem diversos relatos de aparições estranhas no local. Os vizinhos contaram ouvir barulhos, vozes e portas abrindo e fechando à noite, mesmo com o imóvel vazio. Ainda há relatos de moradores do bairro que viram silhuetas semelhantes as sombras de Bolaños perambulando pelos cômodos.

