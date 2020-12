Maradona tinha gasto mensal de R$ 650 mil e sustentava 50 famílias

Detalhes da vida do craque argentino continuam sendo revelados após a sua morte

Após sua morte , Diego Maradona continua sendo notícia pelos detalhes da sua vida pessoal que continuam a ser revelados, passado mais de dez dias de sua morte.

Durante uma edição da Intrusos (América TV), o conceituado apresentador e empresário Jorge Rial revelou o valor das despesas fixas mensais do astro global, que chegariam a pouco mais de cem mil euros, o que equivale a R$ 650 mil (na cotação atual).

Apesar de nenhuma explicação mais detalhada ter sido dada, Rial explicou para onde ia parar todo dinheiro: “Isso saiu todo mês da conta do Diego. E ele disse várias vezes: ‘Estou alimentando 50 famílias. Apoio 50 famílias, que constituem os seus integrantes, empregados, estruturas no país e no estrangeiro”, continuou o apresentador.

Ao final, o apresentador questionou o que será dessas pessoas a partir de agora. “Porque é que este número é importante? Porque, a partir de agora, quem vai pagar isso? Alguém tem que pagar por eles. Sem dúvida, a situação econômica dessas 50 famílias é alarmante”, disse.

Diante desse cenário, a distribuição do patrimônio de Maradona se torna mais relevante. Nesse momento, as contas estão congeladas pela Justiça.

