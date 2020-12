Márcia Abreu: Ana Paula Cameli lança campanha “Faça Uma Criança Sorrir no Natal”; confira

No dia 2, quarta, empresário Allan Rosas emplacou seus 50 anos e comemorou a data em casa ao lado da esposa Êrika e dos filhos. Como diz o sugestivo convite: 50’s só se faz uma vez. Per cause , Allan, reune, amanhã, 11, amigos para comemorar idade tão especial em clima eletrizante ao som das Bandas 068 e Adonay. Parabéns!!! Click do aniversariante com sua Êrica.

VIVAS AO LEVI RICARDO

Cardiologistas Ricardo e Melissa Ribera na última quarta, com o tema Jurassic World, realizaram o aniversário de 6 anos do pequeno Levi Ricardo, in family, tudo do jeitinho que o aniversariante pediu. Levi escolheu desde o tema de sua festa, o seu look ao cardápio servido aos convivas. Show de bola. Parabéns ao Levi Ricardo.

FAÇA UMA CRIANÇA SORRIR NO NATAL

União e sensibilização são palavras chaves na campanha de Natal do governo do Estado, lançada por meio do gabinete da primeira-dama, Ana Paula Cameli e da Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.

#A campanha Faça Uma Criança Sorrir no Natal, objetiva arrecadar brinquedos, kits escolares, roupas e calçados, que serão doados como presentes às crianças em situação de vulnerabilidade social.

#Primeira-dama Ana Paula, tem visitado todas as secretarias, autarquias e órgãos vinculados ao Estado, convidando os servidores a aderiram a campanha e realizar doações.

# A sociedade civil pode e deve, também se juntar nessa ação, doando brinquedos, roupas, calçados, kits escolares. Vamos fazer uma criança sorrir.

BODAS

Registro do mais novo casal Felipe Caobianco e Silvia DÁvila que no último sábado, 5, selaram o amor em cerimônia religiosa na presença de suas famílias. Neste sábado, 12, em dinner, reúnem os amigos no restaurante La Nonna, para juntos compartilharem a felicidade. Parabéns!

SPA DA NATI

Papais Edmilson Júnior e Sandra Ruiz reuniram as amigas da filha Natália para as comemorações de seus 11 aninhos, na Chácara Modelo, ricamente decorada pela expert Luciana Mansour. O tema Spa da Nati, foi o escolhido pela a aniversariantes, com decor toda em tons de rosa claro, pink e vermelho cereja. Nati e suas amiguinhas eram puro charme, delicadeza e lindeza. Confiram alguns flashes.

