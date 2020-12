Marido de Ana Hickmann destaca apoio da família na luta contra câncer

Lutando contra um câncer no pescoço, Alexandre Correamantém-se ativo no Instagram, onde tem vindo a compartilhar esta batalha, mostrando alguns momentos do dia-a-dia.

A família continua sendo o seu maior apoio, e é também muitas vezes destacada na rede social, como aconteceu esta quinta-feira.

O marido deAna Hickmann compartilhou com os seguidores duas imagens em que aparece na companhia da mulher e do filho que têm em comum,Alexandre, de seis anos. Na legenda das fotografias, realçou o importante apoio da família.

“A família é um salva-vidas no mar agitado da vida. Ana e Alezinho são tudo para mim! Amor incondicional”, escreveu.

