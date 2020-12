Marquezine, Kalimann, Gavassi e Thelma alugam ilha particular para o Ano Novo

“Vocês não têm noção do paraíso onde a gente está, não estou conseguindo descrever. Estou sem acreditar até agora. Só o sol que resolveu não aparecer hoje, mas eu creio que ele vai”, disse Rafa no Stories. “Nós pegamos uma ilha exclusiva para a gente ficar esse restinho de ano e a virada bem conectadas com a natureza. Bem quietinhas aqui. É um sonho, um paraíso”, ela continuou.

Além das quatro famosas, o marido de Thelma e Caon, namorado de Rafa Kalimann, também estão na viagem. A influencer mostrou um pouquinho da ilha privativa, que conta com uma praia paradisíaca, piscina e uma bela vista.