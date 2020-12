Marrone, do Bruno, expõe vício mortal e vai parar no hospital com quadro grave

Até mesmo Marrone contou um segredo de sua vida pessoal e revelou diante de milhares de pessoas que luta contra um vício mortal há mais de 30 anos. O parceiro de Bruno é viciado em cigarro, mas passou por um grande perrengue nos últimos meses e pensou que estivesse doente em função da droga lícita.

Durante conversa com Gusttavo Lima, Marrone desabafou e explicou que estava com uma lesão em seu pulmão. De início, ele acreditou que fosse em decorrência do vício em cigarro, contudo após uma bateria de exames o cantor descobriu que estava com Coronavírus e por isso o problema de saúde.

“Gusttavo Lima, eu fiz uma tomografia no meu pulmão. Eu tive uma lesão no meu pulmão. Tem 30 anos que eu fumo e a médica falou: ‘Marrone, felizmente não é do cigarro. É do coronavírus’. Então até pensei que tivesse alguma coisa com o cigarro, não é caro”, explicou o parceiro de Bruno.

Diante da revelação, Gusttavo Lima contou uma piada: “Eu pensei que eu tinha pegado também. Eu liguei para o doutor: ‘doutor, eu estou com uma doraiada no corpo. Estou com muita dor. Onde eu coloco o dedo dói’. Aí o doutor falou: ‘olha, então para de colocar o dedo no corpo. É que o seu dedo está machucado”’.