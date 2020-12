Mazinho e Mano Rufino são denunciados no TCE por não pagarem salário a servidores

A dívida ainda é da gestão do ex-prefeito Mano Rufino, mas Mazinho também foi denunciado

Saiu na edição do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado (TCE) desta terça-feira (8) uma denúncia contra o ex-prefeito Mano Rufino e o atual gestor Mazinho Serafim, em Sena Madureira.

Mano e Serafim foram denunciados pelo não pagamento do salário de dezembro de 2016 aos servidores da educação municipal – quando Rufino ainda era prefeita da cidade.

A representação foi publicada pelo órgão sob o número 136.206/2019.

O TCE dará prosseguimento a denúncia. A procuradora responsável é Raimunda da Luz Melo da Rocha e a relatora é a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo.

Mazinho ficará a frente da prefeitura por mais 4 anos, quando cumprirá seu segundo mandato.

