Médico é assassinado a facadas dentro da Unidade de Saúde Santa Rosa enquanto trabalhava

O médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda, de 55 anos, foi assassinado no início da tarde desta terça-feira (1º) na unidade de saúde em que trabalhava, em Santa Rosa do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi morta a facadas. O homem que teria invadido o local para cometer o crime foi identificado e está sendo procurado.