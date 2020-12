Megaoperação é realizada para acabar com aglomerações em boates e bares de PVH

Uma megaoperação realizada pelas polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Vigilância Sanitária na noite desta sexta-feira (11) tem como objetivo fiscalizar e coibir a aglomeração em casas noturnas, bares e restaurantes de Porto Velho (RO).

A medida é para fazer valer as regras de distanciamento determinadas pelo Governo do Estado como forma de tentar baixar o índice de proliferação do coronavírus (Covid-19).

Os comércios têm que funcionar até às 23 horas e com capacidade de somente 50% de clientes.

Quem descumprir as regras está sujeito a multa e fechamento do estabelecimento.