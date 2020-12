Melhores amigos, idosos caminham de mãos dadas no bairro 15 e foto viraliza

O registro comovente de amizade entre os idosos Antônio Roberto da Silva – pai do médico e vereador Jakson Ramos – e Laede Lopes, viralizou nesta semana nas redes sociais, após ser compartilhado pela página “Motivação e Você”, que possui mais de 1,6 milhão de curtidas e mais de 2 milhões de seguidores no Facebook.

A foto, tirada há cerca de quatro anos, é de autoria do fotógrafo Daniel Cruz e mostra o senhor Antônio Roberto, mais conhecido como “Antônio da Helena” guiando o amigo da juventude pelas ruas do bairro 15, após encontra-lo na calçada do Mercado do 15, à espera de alguém que pudesse conduzi-lo até sua casa. Os dois figuram entre os moradores mais antigos do bairro e foram motoristas profissionais por toda a vida, encerrando suas carreiras na condução de caçambas, papel fundamental na construção e desenvolvimento da cidade de Rio Branco.

Nas redes sociais, a neta de Antônio, Carolina Borrasca, conta que “seu Laede teve a visão prejudicada por conta do diabetes e nesse dia o meu avô, também diabético e já com algumas complicações por conta da doença, o encontrou na rua e o estava ajudando a voltar para casa, pois ele não conseguia sozinho (…) Hoje seu Laede não está mais entre nós e meu avô segue lutando contra as complicações da doença”.

A publicação possui cerca de 40 mil curtidas, quase três mil comentários e outros cerca de 70 mil compartilhamentos. Pessoas de diversos lugares do mundo deixaram mensagens de apoio ao gesto e incentivo para que mais pessoas sigam o exemplo dos velhos amigos que se apoiaram mutuamente, apesar do avanço da idade.

Para Carolina, uma amizade como a dos senhores Antônio e Laede é uma bênção. “Desejo que todos nós tenhamos a benção de ter uma amizade assim em nossas vidas e que ao encontrarmos em nossos caminhos um irmão que precisa de ajuda, mesmo sem ser um amigo, que saibamos sempre estender a mão ao próximo que precisar de nós”, finalizou.

