Menino de 6 anos faz aniversário no AC e pede foto de Tião Bocalom no bolo

Adriana, tia do garoto, compartilhou as imagens nas redes sociais e agitou a web

A doceira Adriana Campos usou o seu perfil nas redes sociais, neste sábado (20), para falar do aniversário do seu sobrinho de 6 anos.

Ela fez um bolo com topos de imagens do fã do garoto: o futuro prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Adriana compartilhou as imagens nas redes sociais e agitou a web.

“Meu sobrinho tem 6 anos e queria muito um bolo de quem ele é muito fã. Eu fiz um bolinho pra ele”, escreveu.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários