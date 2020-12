Menor é apreendido acusado de atuar com facção em roubos de motos na fronteira

Com ele foram encontradas drogas e chave de ignição adaptada para ligar as motocicletas furtadas

Na manhã desta sexta-feira (4), a Polícia Civil apreendeu em flagrante delito por tráfico de drogas, um adolescente que era alvo de investigação policial por ser suspeito de vários furtos de motocicletas que vinham ocorrendo na cidade de Xapuri.

Com ele, os policiais encontraram dinheiro, cocaína e maconha, além de ferramentas e uma chave de ignição adaptada para ligar as motocicletas furtadas.

De acordo com à investigação, o menor apreendido, sob o comandado de membros de facção criminosa estava furtando as motocicletas e levando para a Bolívia, onde venderia por um valor bem abaixo do mercado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri para a realização dos procedimentos de praxe.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários