Mesoestrutura da ponte sobre o Rio Madeira é concluída

O DNIT, através da construtora Arteleste Inicia o mês de dezembro com a mesoestrutura da ponte do rio madeira 100% concluída. Essa fase da obra é composta pelos pilares e travessas, que sustentam a superestrutura (vigas pré-moldadas, pré-laje, laje e guarda-rodas).

A parte de superestrutura já está bem avançada; ao longo dos 440 metros de ponte extra em construção serão utilizadas um total de 120 vigas pré-moldadas, das quais, 50 já foram fabricadas e lançadas. As 70 restantes estão em processo de fabricação, ao ritmo de 3 vigas por dia.

Além das vigas pré-moldadas, ainda precisam ser fabricadas pouco mais de 3.200 placas pré-moldadas de concreto da pré-laje, e posterior, armar e concretar 6.260 m² de laje, construir 860 metros de guarda-rodas e pavimentar um trecho 2.920 metros de extensão, sendo 1.520 metros de ponte e 1.400 metros do acesso à cabeceira na margem direita do rio.

Considerando toda complexidade de execução e os imprevistos climáticos do inverno amazônico, a previsão mais otimista é que a obra esteja concluída e pronta para inauguração lá pra maio de 2021.

Fonte: Ponta do Abunã

