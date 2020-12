Michelle Bolsonaro curte feriado prolongado com Agustin Fernandez

Mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Michelle Bolsonaro aproveitou o último fim de semana ao lado do amigo e maquiador Agustin Fernandez, em Brasília.

Eles se divertiram em uma pista de kart, onde a primeira-dama até dirigiu um dos carrinhos pelo circuito local.

Os dois posaram de capacetes e sorrindo à beira da pista. Em suas redes sociais, Augustin, que também é influenciador digital e passou o Natal com a família Bolsonaro, mostrou o quadro com a classificação final da “competição”, que aconteceu na noite do último sábado

Michelle terminou na décima quarta posição. “A gente crente que estava arrasando”, brincou ainda o maquiador.

