MS realiza Inquérito de Cobertura Vacinal em Rio Branco e outras capitais do país

Diante da queda na cobertura vacinal observada nos últimos anos no país, o Inquérito de Cobertura Vacinal tem o objetivo de avaliar essa cobertura em estratos socioeconômicos, a fim de analisar os fatores relacionados à vacinação. A partir dos resultados deste estudo, o Ministério da Saúde poderá comparar as realidades de cobertura vacinal das capitais brasileiras e definir novas estratégias que possibilitem ampliar as coberturas vacinais no país.