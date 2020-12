Miss Acre Ultranacional 2020, Isna Fernanda disputa concurso nacional de beleza em SP

E-mail: [email protected]

O casal de empresários Alzete e Adão Lopes com as filhas felizes com os 12 anos das farmácias e drogarias Ultra Araújo na rede de supermercados Arasuper.

As lojas Ultra Araújo foram devidamente decoradas para a ocasião.

Apaixonados pelo Baile do Havai, que foi cancelado este ano por causa da pandemia, o casal Lindomar e Valcinei Diniz decidiu fazer sua própria festa havaiana em casa mesmo. Animação não faltou!

O pedólogo James Feliz recebeu idade nova no aconchego familiar e a esposa Josy. Parabéns amigo!

É desnecessário comentar que na rede privada haverá vacina para quem puder pagar e que o dinheiro compra tratamento de primeira linha, UTI, respirador, vacina e o que mais precisar. Compra inclusive o privilégio de ficar em casa e se proteger enquanto espera o delivery no home office. Preocupante mesmo é a imensa maioria da população brasileira que não tem nem para comer e pagar a conta de luz. A classe média precisa aprender que não é o umbigo do mundo.

Até meu estilo pandêmico de março, aquela amiga didática e motivacional do isolamento, caiu em desuso, mas preciso só dizer que é bom todo mundo dar uma lidinha sobre as taxas de lotação de hospitais antes de qualquer coisa, tá? De nada!

O cirurgião dentista Pancho Roque foi surpreendido pelos amigos no dia de seu aniversário. O primeiro pedaço de bolo foi para o colega e amigo Lúcio Brasil.

As duas pessoas mais comentadas no planeta atualmente são Joe Biden e Kamala Harris. Presidente e vice dos Estados Unidos respectivamente. Ela já deu mostras de que não será enfeite na Casa Branca.

A professora universitária mais querida de Guajará Mirim, Dayanne Saldanha fez aniversário dia 30 e foi cercada pelos carinhos dos amigos e da família hotel Pakaas. Na foto curtindo as praias de seu amado Pernambuco.

Rosy Portela dando rasante em São Paulo cheia de estilo e elegância.

Falando em viagem, a Miss Acre Ultranacional 2020, Isna Fernanda no embarque para São Paulo, para a grande disputa nacional.

Veracilda Holchers celebrou seu aniversário com muito Moet Chandon em Hamburgo, na Alemanha onde mora com a família.

Mayra Ribeiro no tradicional chá de bebê com as amigas. Contagem regressiva para a chegada de Luiz Gabriel.

Se fosse uma figura Norte-americana seria venerado pela massa. Rolando Boldrin é um ícone, um mito da música Caipira, um contador de histórias genuíno, uma expressão do Brasil caboclo que representa aqueles que sobrevivem na zona rural, nos arredores de grandes cidades e pequenas comunidades do interior. Ele faz parte de uma cultura massacrada pela indústria comercial e pelos interesses do mainstrean universitário pirotécnico cheios de luzes e glitter. Boldrin é um dos últimos e legítimos representante da cultura caipira raiz de nosso País. O artista é um verdadeiro Senhor Brasil, é necessário lembrar dos gigantes da cultura e da música raiz.

*A querida jornalista e acadêmica de Direito Brenna Amâncio se recupera de uma pequena cirurgia e esta semana estará de volta a redação da A Gazeta Web.

*O novo presidente eleito do Tribunal de Contas do Acre, é o conselheiro Ronald Polanco. A eleição foi realizada durante sessão remota do TCE, dia 3 de dezembro. O atual presidente, conselheiro Cristóvão Messias, foi eleito vice e o conselheiro Valmir Ribeiro será o corregedor. A conselheira Dulcinéa Benício tomará conta da Ouvidoria do órgão. Ronald Polanco comandará a Corte pelos próximos dois anos

*A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 111 kg de cabelo humano adquirido de um peruano em Assis Brasil, na divisa com o Peru.

Tanto cabelo assim deve ter deixado as pessoas carecas naquele município. Socorro!

E que teria intenção de comercializar os produtos na cidade de Goiânia (GO)

*Pensando bem, a melhor forma de evitar revolta popular em um país onde não há vacina para todos é espalhar que a vacina é pior que a doença. Um povo minimamente esperto não acreditaria

Já o brasileiro…

*Minha percepção do contexto atual da pandemia é de estarmos ganhando tempo, engolindo água salgada, levando golpes de ondas, mordidas de tubarões para chegar na praia da vacina: “segurem-se, agarrem-se aos caixotes ou qualquer coisa que possam que flutue para chegar a Terra da Imunidade Prometida.

*Como era de se esperar deu Tião Bocalon para a prefeitura da capital acreana. Sua eleição prova mais uma vez que a união faz mesmo a força e seus aliados políticos saíram em campo para ganhar votos. Nenhum deles pode dizer que trabalhou mais que o outro.

*Belíssimo tapa no escutador de bolero dos petistas com Guilherme Boulos, em São Paulo. O PSOL raiz que estava preso no quartinho dos fundos durante a campanha para não atrapalhar a galerinha do bem do gabinete do amor, no segundo turno foi liberado para meter a louca como sempre fez e lacrou de Norte a Sul do Brasil.

*Você tem aqueles amigos quase de infância, faziam junto. De repente entram para uma igreja, um grupo de oração, uma seita, sei lá que p*rr* é essa. Só sei que depois que entram, só têm tempo para o povo da igreja, não têm mais tempo nem para responder um WhatsApp seu. Parece que não se misturam mais com os antigos amigos. Percebo que quanto mais se doam para esses grupos, mais tristes ficam. A igreja suga. Você não vê mais neles aquela alegria de antes. Eu nunca perdi amigos para as drogas, mas já perdi vários amigos para a igreja, seja católica ou evangélica.

Aos nossos amigos,

O mês de dezembro marca o fim de um período e nos conduz a fazer um balanço de como foi o ano que está prestes a terminar. Ele também nos provoca a aprimorar nossos planos para o próximo ano.

Da nossa parte, independente dos caminhos, dos ventos e das colheitas, nós entendemos que o melhor de todos os presentes no ano, que está prestes a se encerrar, foi a maravilhosa presença dos amigos. Por isto mesmo, registramos os nossos votos e desejamos a todos de que os seus caminhos, os seus ventos e suas colheitas lhes sejam sempre favoráveis.

Beth Passos

Jornalista

