Mistério: A três dias para assumir o cargo, Bocalom não dá um ‘pio’ sobre secretariado

O silencio do prefeito eleito Tião Bocalom (Progressistas) sobre os nomes que irão assumir cargos na sua gestão a partir de primeiro de janeiro de 2021, vem incomodando alguns de seus aliados, que a três dias da posse do novo prefeito ainda não conseguiram fazer uma só indicação para ocupar cargos na Prefeitura de Rio Branco.

No partido Progressista, que deu a legenda para Bocalom se eleger, nem mesmo a senadora Mailza Gomes, que hoje é a manda chuva da sigla, conseguiu indicar um nome para compor o secretariado do futuro prefeito.

“Ele está fechado em copas, está tipo curió de muda, não dá um pio sobre quem irá trabalhar na sua gestão”, disse ao ContilNet um importante membro do Progressistas.

Uma fonte do senador Sérgio Petecão, consultada pelo ContilNet, disse que Bocalom também não havia conversado oficialmente nada com os dirigentes do PSD, mas que a vice-prefeita eleita Mafiza Galvão poderia assumir a Secretaria de Ação Social, e ainda acumular mais duas secretarias.

Nomes ventilados, mas não confirmados

O nome de Arthur Lima, que integra o grupo da senadora Mailza Gomes, estaria cotado para assumir a Casa Civil, e Waltinho José seria chefe de gabinete do futuro prefeito. Tem ainda o sindicalista Frank Lima, um dos mais antigos aliados de Bocalom, que deverá assumir a Secretaria Municipal de Saúde.

Tião Bocalom, que viajou há cerca de duas semanas para passar o Natal com sua família, na cidade de Araguari (MG), deverá retornar a Rio Branco nesta terça-feira (29). O certo, até o momento, é que Bocalom não se manifestou sobre quem irá fazer parte de sua administração na prefeitura de Rio Branco.

