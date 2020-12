Moisés traz níver do Geh Alencar, Jackieline Costeiro e título da acreana Isna em SP

Jackieline Costeiro foi a aniversariante do dia 3 de dezembro. A data foi comemorada com um jantar, entre amigos, no restaurante Janus

A acreana Isna Fernanda foi eleita “Reina Del Cacau Brasil 2021”, no último final de semana em São Paulo. Isna irá representar o Brasil no Panamá, no concurso “Rainha do Cacau Internacional”, em agosto de 2021.

Jackieline Costeiro foi a aniversariante do dia 3 de dezembro. A data foi comemorada com um jantar, entre amigos, no restaurante Janus. Na foto, Riterlania Ramos, Moisés Alencastro, Renata Franco, a aniversariante, Polyana Costa, Rose Moreto e Pedro Costa.

Vida longa para o DJ Geh Alencar, que festejou idade nova na quarta-feira (9), em família. Parabéns!

A 11ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) acontecerá de forma virtual na próxima segunda-feira (14), às 10 horas, no canal Youtube/mpac. O concurso, que este ano tem como tema “O papel do MP no combate ao coronavírus” contemplará trabalhos veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais, de 17 de março a 30 de novembro de 2020.

***Os prêmios variam de R$ 5 mil a R$ 3 mil para profissionais, e pela primeira vez, acadêmicos de Jornalismo, como também de Publicidade, que antes ganhavam troféu e certificado, também irão receber prêmios em dinheiro, no valor de R$ 1 mil.

*** O 11º de Jornalismo do MPAC é realizado pela Associação do Ministério Público do Acre (Ampac), Associação dos Servidores do MP do Acre (Assempac), e conta o patrocínio do Banco Cooperativo Sicoob, Assembleia Legislativa do Acre, Lab Norte, Top Mídia e Unimed Rio Branco.

Todo mundo sonha com a pele perfeita e protegida. E a Base Líquida UD FPS 60 é a mágica que torna esse sonho realidade! A base é desenvolvido com 2 tecnologias exclusivas: a tecnologia Selfie Correction (que atenua imediatamente as imperfeições) e Bio-Multiproteção Dia e Noite (que possui 24h de ação antioxidante).

***E a tecnologia Bio-Multiproteção Dia e Noite que previne e trata os sinais de envelhecimento cutâneo com 24 horas de ação antioxidante! Além disso, possui fator alto de FPS, protegendo a pele contra luz UVB, UVA, infravermelho, luz azul, luz visível (aquela famosa radiação emitida pelos aparelhos eletrônicos, como celular, computador, lâmpadas…)

***Na Rosasfarma tem!! Entre em contato pelo telefone 98401-5916.

Aquiri Shopping

Na tarde de segunda-feira (7) a prefeita de Rio Branco Socorro Neri inaugurou o Aquiri Shopping, próximo ao Terminal Urbano. Na solenidade a prefeita agradeceu ao ex-prefeito Marcus Alexandre, responsável pelo início e parte importante da construção do shopping. As lojas começarão a funcionar a partir do dia 30 dezembro, segundo uma programação do Sindicato dos Camelôs.

Lei Aldir Blanc

A Fundação Elias Mansuor (FEM) divulgou terça-feira (8) a lista dos contemplados que receberão recursos da Lei Aldir Blanc. Os proponentes dos projetos selecionados devem se atentar ao prazo de entrega da documentação complementar para a formalização do termo de compromisso especial e devem receber recursos que chegam, ao todo, de R$ 16,4 milhões.

CEAF

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), está participando do “12º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio”, promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). O prêmio é destinado a distinguir e reconhecer as organizações que conferem oportunidades de crescimento profissional a jovens estudantes, por meio de programa de estágio.

Natal Esperança

Com o tema ‘Natal da Esperança’, o Via Verde Shopping deseja mostrar aos clientes que ainda há sonho, magia e renovação, objetivando levar esperança e solidariedade para instituições de caridade que desempenham um importante papel social no estado. A parceria foi firmada com as entidades Olhar Diferente, Instituto Peteleco – Amor e Solidariedade, Projeto Amigos Solidários, Sociedade Amor a Quatro Patas, Ong. Resgate Animal e Associação Patinha Carente. Ao longo da decoração, que já está disponível para visitação, há um espaço para o cliente depositar suas doações e por meio das redes sociais do shopping conhecer de perto cada um dos projetos.

Papai Noel

Já teve início as fotos com o Papai Noel, respeitando todos os protocolos sanitários, para aqueles que registrarem o momento com o bom velhinho, com direito a um brinde especial da Bauducco. O horário para visitação é de 17h às 21h, com intervalo de 18h40 às 19h e no dia 24 de dezembro, das 14h às 18h.

OAB

A OAB ingressou, nesta quarta-feira (9), com uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no STF (Supremo Tribunal Federal) questionando a demora do poder executivo federal em estabelecer um plano definitivo de vacinação em âmbito nacional, como também em garantir o efetivo acesso da população à vacina.

***A Ordem requer que o STF conceda medida cautelar para permitir, excepcionalmente, a aquisição e fornecimento de vacinas contra a covid-19 desde que já possuam registro em renomadas agências de regulação no exterior e independente de registro na Anvisa, considerando a urgência humanitária na prevenção a novas ondas de coronavírus.

Erika Hilton na Vogue Britânica

A vereadora eleita pela cidade de São Paulo, Erika Hilton (PSOL) está na última edição da revista Vogue Britânica. A série de reportagens destaca os “agentes da mudança” e coloca a jovem parlamentar como uma das mulheres que vem fazendo uma contribuição positiva para a sociedade. Em novembro algumas mulheres foram eleitas para cargos cis masculinos pela primeira vez. A publicação destaca o papel de Erika na conscientização sobre diversidade e direitos de gênero.

*** Erika Hilton fez história ao ser eleita a primeira vereadora transexual na Capital paulista, sendo a mulher mais votada em todo o país.

