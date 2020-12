“Momento que poderia ter sido evitado”, diz médico sobre segunda onda no Acre

Diretor de uma rede particular de saúde diz que número de casos positivos quadruplicou

O médico e diretor de uma rede particular de saúde, Julio Eduardo, disse, em entrevista ao Jornal do Acre, que a segunda onda no estado poderia ter sido evitada.

“Os especialistas confirmam isso. O sofrimento que envolve esse novo perfil da covid-19 nos deixa muito preocupados. Estamos em reunião permanente para tomar as decisões e medidas necessárias”.

Segundo o profissional da saúde, o hospital onde atua viu o número de casos confirmados quadruplicar. Ele afirma que o distanciamento social, uso frequente de máscara e higienização correta das mãos poderia amenizar a segunda onda.

