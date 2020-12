Acreana Valdete Medeiros morre em São Paulo, vítima de covid-19, aos 78 anos

Valdete foi casada por quase 60 anos com o Sr. Osvaldo Alves Ribeiro, pecuastista e empresário no estado do Acre

Faleceu no último dia 20 de dezembro de 2020, na cidade de São Paulo, aos 78 anos, a Senhora Valdete Medeiros Ribeiro, em decorrência de complicações da COVID-19. Dona Valdete foi casada por quase 60 anos com o Sr. Osvaldo Alves Ribeiro, pecuastista e empresário no estado do Acre. Dona Valdete era conhecida por sua dedicação à família e aos amigos.

Mãe de três filhos – Celso, Sérgio e Selma – dez netos e oito bisnetos, foi mãe e avó de muitos outros que se achegaram à sua proteção. Matriarca à moda antiga, gostava de reunir em sua casa toda a família em almoços de domingo que se tornavam sempre uma festa. No auge da vitalidade, as datas comemorativas eram o pretexto para grandes festas. E quantas festas memoráveis na “casa do Português”.

Muitas pessoas recordarão de aniversários a carnavais, onde sua casa se tornava literalmente um clube. Cozinheira de mão cheia, era ela quem comandava diretamente a cozinha com sua equipe (irmãs, nora, sobrinhas, amigas), fazendo com que os convidados se perdessem na escolha das inúmeras variedades à mesa. De personalidade forte e autenticidade impar, Dona Valdete era mulher de fé ativa. Seu terço diário era rezado às 18h em qualquer lugar. Era consciente que a tarefa de sustentação de seu lar pertencia a ela. E o fazia em fé, oração e caridade. Nos últimos anos, em que a doença de Alzheimer teimava em apagar as memórias das coisas mais simples dos dias, Dona Valdete rememorava o passado de lutas árduas que trouxeram o desgaste e cansaço ao corpo, mas a paz ao espírito.

Após 25 dias de luta contra o vírus letal, seu corpo descansou e ela partiu para junto dos seus, na certeza da tarefa cumprida.

