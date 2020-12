Morre Leslie West, o guitarrista do hit ‘Mississippi Queen’, da banda Mountain

O guitarrista Leslie West, da banda Mountain, morreu na manhã da última quarta (23), aos 75 anos. Ele criou, junto à banda de hard rock, a música “Mississippi Queen”, um clássico do gênero musical.

A morte foi confirmada ao site da revista americana Rolling Stone pelo irmão de West, Larry. Ele morreu em Daytona, na Flórida, nos Estados Unidos, depois de sofrer uma parada cardíaca.

O Mountain ganhou fama depois de apresentar no lendário festival de Woodstock, em 1969. Em 1970, a banda lançou “Climbing!”, seu primeiro disco. O grupo durou apenas até 1974, mas se reuniu diversas veses para shows entre 1981 e 2010.

Leslie West seguiu tocando com o baterista do Mountain, Corky Laing, e Jack Bruce, da banda Cream (de Eric Clapton) no projeto West, Bruce and Laing. Ele também chegou a gravar com o The Who e também seguiu carreira solo.

“Mississippi Queen”, maior hit de Leslie West, se tornou um clássico do hard rock dos anos 1970, tendo atravessado gerações. A música apareceu em diversas trilha-sonoras, incluindo de séries de TV como “Os Simpsons” e “The Americans”, além de estar presente no game “Guitar Hero III”. A faixa também foi regravada por gente como Ozzy Osbourne.

Leslie West foi diagnosticado com diabetes nos anos 1980, e teve a perna direita amputada devido às complicações da doença, em 2011. Ele, entretanto, seguiu tocando e lançou seu último álbum, “Soundcheck”, em 2015.