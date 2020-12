Motociclista morre e outros três ficam feridos em acidente em Rondônia

O grave acidente de trânsito ocorreu na noite deste domingo (20), na RO-010, próximo a linha 176, em Rolim de Moura/RO.

O condutor de um veículo Chevrolet Vectra seguia sentido Rolim de Moura, quando ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e atingiu duas motocicletas, uma Suzuki GSX e uma Honda Hornet, que seguiam em sentido oposto pela rodovia. Após o ocorrido, o motorista do carro fugiu.

Devido ao grande impacto, o motociclista da Suzuki, identificado como Ronaldo Vitoriano, 41, morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros encaminhou duas mulheres e um homem com urgência ao pronto-socorro.

Segundo informações, Andressa dos Santos (21), passageira da Hornet, sofreu uma fratura exposta em sua perna esquerda. Raquel Dias (42), passageira da Suzuki se queixava de fortes dores no abdômen e quadril. Já o condutor da Honda, identificado por Igor Mariano, (24), sofreu uma fratura em uma das mãos.

A Polícia Militar também compareceu ao local e resguardou o cenário do acidente até a chegada da Polícia Técnica, que realizou os trabalhos pericias. Até o desfecho dessa matéria, o motorista do carro não havia se apresentado as autoridades.