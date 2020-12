Motoqueiro morre e fica com o rosto desfigurado após bater em caminhão; imagem forte

O motociclista, identificado como Jhonas Barros, 31 anos, morreu na noite deste sábado (05), após colidir contra uma caçamba no Km 52, da rodovia estadual Am-010, nas proximidades do município de Itacoatiara.

De acordo com informações de populares, por voltas 19:30, Jhonas colidiu violentamente contra a traseira da caçamba que estava parada na pista após apresentar problemas mecânicos. Não há informações se o motorista do veículo sinalizou o local de acordo com a resolução n. 36/98 do Código de Trânsito Brasileiro, aonde consta que a distância mínima para sinalização em uma emergência é de 30 metros da parte traseira do veículo.

O corpo da vítima foi removida para o necrotério municipal, e posteriormente liberada para o velório.

