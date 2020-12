Motorista de aplicativo é assaltada e feita refém dentro do porta-malas

“Através da informação, e tempo real do localizador, que estava sendo monitorado pela empresa de rastreamento, nós identificamos o veículo no bairro Redenção, na Rua Anápolis. Dentro do carro, tinha a refém que estava no porta-malas e os suspeitos armados com os pertences de outras pessoas roubados dentro do carro”, explicou o tenente Assef Rocha.