Motorista de app é sequestrado e trancado em porta-malas por 4 horas em Porto Velho

Um motorista de transporte por aplicativo foi sequestrado na noite do último sábado (12) e trancado no porta-malas do próprio carro por cerca de 4 horas em Porto Velho. Os assaltantes teriam realizado diversos roubos utilizando o veículo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que recebeu uma chamada para realizar uma corrida, e quando chegou no endereço indicado, duas mulheres, aparentando serem menores de idade, entraram no veículo e pediram para ir a outro endereço, no bairro Tucumanzal.

No final da corrida, o motorista foi rendido por dois homens, que o prenderam no porta-malas. Ainda de acordo com a vítima, os assaltantes o agrediram constantemente na cabeça e, de posse do veículo, realizaram diversos roubos na cidade.

Horas depois, os assaltantes renderam outra mulher e abandonaram o carro com o motorista trancado no porta-malas.

Carro roubado

Após realizarem diversos roubos com o veículo do motorista de aplicativo, os suspeitos teriam abordado uma mulher na Rua Vivaldo Angélica, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, e levado o carro dela.

De acordo com a vítima, ela estava na esquina de casa quando viu um carro de passeio se aproximando. Quando percebeu que seria assaltada, engatou a marcha ré, mas os assaltantes atiraram contra o vidro do carro.

Algum tempo depois, o veículo foi localizado pela polícia no residencial Morar Melhor, de onde foi removido com um guincho.

